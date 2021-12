Ullrich è tornato in una clinica svizzera dopo un festino di droghe e alcol

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 dicembre 2021) Janè di nuovo ricoverato in unaper disintossicarsi. La notizia dei media tedeschi è riportata dal Paìs. A inizio dicembre, l’ex vincitore del Tour de France ha festeggiato a Cuba il suo 48esimo compleanno con una festa a base di droga e. Durante il viaggio di ritorno in Europa si sentì talmente male che allo scalo del suo aereo in Messico dovette essere ricoverato in ospedale. Lì, secondo la Bild, è andato a trovarlo Lance Armstrong. Poi, una volta riprese le minime condizioni fisiche, è volato inpaese in cui risiede quando non è a Maiorca. A Maiorca, racconta El Paìs, era stato arrestato nel 2018 per aver saltato, ubriaco, nel giardino del vicino e aver provocato violenze. In Germania è stato arrestato per aver aggredito una donna in un hotel. Era già entrato ...