Sacchi: «I grandi campioni di solito rompono lo spogliatoio. Non si mettono in discussione» (Di domenica 26 dicembre 2021) Per la rubrica “Maestri di Sport”, Il Fatto Quotidiano intervista Arrigo Sacchi. «Una vicina di casa aveva il televisore e durante il mondiale del 1954 andavo da lei a vedere le immagini dell’Ungheria. Poi mi sarei appassionato anche del Brasile e del Real Madrid. Mi piacevano le squadre straniere perché mi davano emozioni e mi divertivano. Quelle italiane no, il calcio è il riflesso della cultura di un Paese e della sua storia e in Italia avevano trasformato questo sport, inventato come un gioco di squadra e offensivo, in uno individuale e difensivo». Il sogno di giocare a pallone da calciatore professionista si infranse subito, quando aveva 19, in Quarta Serie. «Alla prima di campionato giocai male e capii che dovevo smettere». Una volta diventato allenatore, racconta, ha sempre seguito il lavoro degli altri, come Radice, Bersellini, Marchioro e Vinicio. «Ero ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021) Per la rubrica “Maestri di Sport”, Il Fatto Quotidiano intervista Arrigo. «Una vicina di casa aveva il televisore e durante il mondiale del 1954 andavo da lei a vedere le immagini dell’Ungheria. Poi mi sarei appassionato anche del Brasile e del Real Madrid. Mi piacevano le squadre straniere perché mi davano emozioni e mi divertivano. Quelle italiane no, il calcio è il riflesso della cultura di un Paese e della sua storia e in Italia avevano trasformato questo sport, inventato come un gioco di squadra e offensivo, in uno individuale e difensivo». Il sogno di giocare a pallone da calciatore professionista si infranse subito, quando aveva 19, in Quarta Serie. «Alla prima di campionato giocai male e capii che dovevo smettere». Una volta diventato allenatore, racconta, ha sempre seguito il lavoro degli altri, come Radice, Bersellini, Marchioro e Vinicio. «Ero ...

