Naufragio in Libia, 14 migranti morti e 42 dispersi (Di domenica 26 dicembre 2021) Il ministero dell’Interno libico ha annunciato oggi l’avvenuto ritrovamento di 14 corpi senza vita a seguito del Naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo delle coste del paese. Altre 4 persone sono state tratte in salvo, secondo quanto reso noto dalle fonti ufficiali. In totale, risultano ancora disperse 42 persone. A bordo dell’imbarcazione viaggiavano 60 migranti. La guardia costiera ha annunciato che sono in corso operazioni di salvataggio per cercare di localizzare i migranti ancora dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 dicembre 2021) Il ministero dell’Interno libico ha annunciato oggi l’avvenuto ritrovamento di 14 corpi senza vita a seguito deldi un’imbarcazione dial largo delle coste del paese. Altre 4 persone sono state tratte in salvo, secondo quanto reso noto dalle fonti ufficiali. In totale, risultano ancora disperse 42 persone. A bordo dell’imbarcazione viaggiavano 60. La guardia costiera ha annunciato che sono in corso operazioni di salvataggio per cercare di localizzare iancora. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Naufraga un barcone di migranti, 28 corpi trovati su una spiaggia in Libia #ANSA - sole24ore : Naufragio in Libia, 27 corpi di migranti ritrovati su una spiaggia - Adnkronos : Naufragio in #Libia, 14 #migranti morti e 42 dispersi. - castell32082033 : RT @Agenzia_Ansa: Naufraga un barcone di migranti, 28 corpi trovati su una spiaggia in Libia #ANSA - 0760italy : Naufragio in Libia, trovati 28 cadaveri nella città costiera di Khoms - Rai News. La colpa è della Lamorgese dovev… -