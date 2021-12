Morto Sinistra | l' ex campione di kickboxing No Vax

(Di domenica 26 dicembre 2021) Frederic, exdel mondo die conosciuto come "The Undertaker", èa 41 anni per mano del covid di cui lui negava l'esistenza

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, morto il campione di kickboxing Fred Sinistra: è stato un negazionista fino alla fine #covid… - Corriere : Morto Sinistra, ex campione mondiale di kickboxing No vax, aveva solo 41 anni - Open_gol : Si rifiutava persino di pronunciare il nome della malattia. Si è fatto dimettere dall’ospedale contro il parere dei… - raveragiuliano : RT @Open_gol: Si rifiutava persino di pronunciare il nome della malattia. Si è fatto dimettere dall’ospedale contro il parere dei medici. P… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, morto il campione di kickboxing Fred Sinistra: è stato un negazionista fino alla fine #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sinistra

Lutto nel mondo degli sport di combattimento. E'a 41 anni Frederic, ex campione del Mondo e d'Europa di kickboxing.è deceduto per una grave infezione ai polmoni. No Vax convinto, molti sostengono oggi che il 41enne belga ...Era un combattente e un novax convinto, ma questa battaglia l'ha persa. Frederic, ex campione del mondo di kickboxing, èlo scorso 16 dicembre a 41 anni dopo aver dovuto affrontare il coronavirus. La moglie ne ha dato l'annuncio sui social network, la stessa ...Fred Sinistra, le accuse della moglie. Sinistra, che era un no vax convinto, non sarebbe però morto a causa del Covid-19, almeno stando a quanto dichiarato proprio dalla moglie dell’uomo. “Ne faccio u ...Tornerò mille volte più forte'. Mi sto riprendendo a casa, come dovrebbe essere. L'annuncio della morte l'ha dato la moglie, che ha precisato: 'Mio marito non è morto di Covid e non avrebbe mai accett ...