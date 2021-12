LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Marsaglia in testa! Quattro azzurri nella top ten (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33: L’azzurro Bosca non approfitta della situazione e chiude la sua Prova al 39mo posto a 2?85 dalla testa 12.32. Perde tutto il vantaggio nella seconda parte di gara il canadese Crawford che si inserisce comunque in seconda posizione a soli 11 centesimi da Marsaglia 12.30: Crawford ha 77 centesimi di vantaggio al secondo rilevamento 12.28: Sono cambiate totalmente le condizioni della pista! In alto si riescono a fare tempi straordinari e ne approfitta anche il canadese Seger che si inserisce al terzo posto. Può cambiare ancora tutto in classifica! Occhio a Crawford 12.26: La pista in alto ora è velocissima. Dopo il quasi secondo di vantaggio di Walder che ha perso tantissimo nella seconda parte, ecco il terzo posto del tedesco Jocher che ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33: L’azzurro Bosca non approfitta della situazione e chiude la suaal 39mo posto a 2?85 dalla testa 12.32. Perde tutto il vantaggioseconda parte di gara il canadese Crawford che si inserisce comunque in seconda posizione a soli 11 centesimi da12.30: Crawford ha 77 centesimi di vantaggio al secondo rilevamento 12.28: Sono cambiate totalmente le condizioni della pista! In alto si riescono a fare tempi straordinari e ne approfitta anche il canadese Seger che si inserisce al terzo posto. Può cambiare ancora tutto in classifica! Occhio a Crawford 12.26: La pista in alto ora è velocissima. Dopo il quasi secondo di vantaggio di Walder che ha perso tantissimoseconda parte, ecco il terzo posto del tedesco Jocher che ...

