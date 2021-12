LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris primo a partire nel test sulla Stelvio. Inizio alle 11.30 (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23: 41 le porte della Stelvio, 1010 metri di disLIVEllo, temperatura di -2° al traguardo, giornata di sole in Valtellina 11.20: Altri pericoli arrivano dal detentore del globo di cristallo Beat Feuz e da Vincent Kriechmayer, Campione del Mondo in carica tra le porte larghe, mentre gli outsider potrebbero essere gli statunitensi Bennett, trionfatore in Val Gardena e Cochran-Siegle. 11.17: Paris dovrà vedersela con una schiera di rivali capitanata da Matthias Mayer, l’uomo più in forma del lotto e leader di Coppa del Mondo di assieme al norvegese Aleksander Aamodt Kilde 11.13: Dominik Paris sarà il primo a scendere sulla Stelvio dove ha già ottenuto sei vittorie in carriera. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: 41 le porte della, 1010 metri di disllo, temperatura di -2° al traguardo, giornata di sole in Valtellina 11.20: Altri pericoli arrivano dal detentore del globo di cristallo Beat Feuz e da Vincent Kriechmayer, Campione del Mondo in carica tra le porte larghe, mentre gli outsider potrebbero essere gli statunitensi Bennett, trionfatore in Val Gardena e Cochran-Siegle. 11.17:dovrà vedersela con una schiera di rivali capitanata da Matthias Mayer, l’uomo più in forma del lotto e leader di Coppa del Mondo di assieme al norvegese Aleksander Aamodt Kilde 11.13:sarà ila scenderedove ha già ottenuto sei vittorie in carriera. ...

