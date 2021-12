Il dopo - Omicron? "La prossima ondata Covid sarà come una brutta stagione influenzale" (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli esperti: "Non c'è paragone con l'anno scorso. Stiamo entrando nella fase endemica della malattia, che sarà più gestibile per i vaccinati" Video Le nuove misure per contrastare Omicron Articolo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli esperti: "Non c'è paragone con l'anno scorso. Stiamo entrando nella fase endemica della malattia, chepiù gestibile per i vaccinati" Video Le nuove misure per contrastareArticolo ...

Advertising

Corriere : Germania, casi giù dopo il lockdown dei non vaccinati (da 74mila a 10mila): «Ma ora arriva l’onda Omicron» - Corriere : Germania, casi giù dopo il lockdown dei non vaccinati (da 74mila a 10mila): «Ma ora ar... - Agenzia_Ansa : FLASH | Londra valuta il piano C, lockdown dopo Natale. Secondo il Financial Times c'è l'ipotesi di restrizioni du… - LuigiBevilacq17 : RT @Michele_Arnese: Israele non inizierà a somministrare la quarta dose del vaccino anti Coronavirus a partire da domenica. Lo ha deciso il… - sbkls79 : RT @LucaMezzo: In tutto questo turbinio di Omicron, GreenPass, Lockdown, terze e quarte dosi, FFP2 all'aperto (ma solo solo dopo una certa… -