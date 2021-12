Gli spalti di Sant’Agostino, una “terrazza” privilegiata ai piedi di Città Alta (Di domenica 26 dicembre 2021) Bergamo. Gli spalti di Sant’Agostino sono probabilmente il primo luogo che si incontra percorrendo la Scaletta della Noca. Divenuta negli ultimi anni un centro estivo d’incontro per i giovani orobici, questa area ha cambiato più volte destinazione vivendo le numerose vicende che hanno interessato la Città di Bergamo. Composto dai baluardi del Pallone e di Sant’Agostino oltre che dall’omonima tenaglia, lo spazio rappresentò per secoli uno dei punti più deboli dell’intera cinta muraria complice l’infelice collocazione nei pressi del cosiddetto “foppone” della Fara e della celebre chiesa agostiniana. La decisione di non demolire il vicino edificio sacro costrinse infatti gli uomini guidati da Gerolamo Martinengo a operare su un terreno sfavorevole che, in caso di attacco sarebbe stato facilmente conquistabile complice la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Bergamo. Glidisono probabilmente il primo luogo che si incontra percorrendo la Scaletta della Noca. Divenuta negli ultimi anni un centro estivo d’incontro per i giovani orobici, questa area ha cambiato più volte destinazione vivendo le numerose vicende che hanno interessato ladi Bergamo. Composto dai baluardi del Pallone e dioltre che dall’omonima tenaglia, lo spazio rappresentò per secoli uno dei punti più deboli dell’intera cinta muraria complice l’infelice collocazione nei pressi del cosiddetto “foppone” della Fara e della celebre chiesa agostiniana. La decisione di non demolire il vicino edificio sacro costrinse infatti gli uomini guidati da Gerolamo Martinengo a operare su un terreno sfavorevole che, in caso di attacco sarebbe stato facilmente conquistabile complice la ...

BeppeViola_fc : #Sigioca stasera all'ora del salmone (o del tampone) in Costa D'Avorio. Asec Mimosas (5v su 5) ospita l'ASI d'Abeng… - trilubiusgrow : RT @virginiaraggi: Congratulazioni a @RafaelNadal, che ha battuto @DjokerNole e ha conquistato gli @InteBNLdItalia. La finale tra due grand… - fabimontini : @gargalupo @OfficialHCL @pao_laurenti @leventinared @contidav L'annuncio parla sempre di 'spettatori paganti', (for… - leone1995201925 : RT @ilanna63: Ma come è possibile che lunedi Spalletti era una santone che si era inventato Malcuit e Juan Jesus titolari e Mertens in pan… - patricelumumb19 : Ovviamente aspetto di leggere capocci prima di espormi ma nel pomeriggio sull’ansa - fra le tante misure - si annun… -