Gf vip 6, Biagio D’Anelli ai ferri corti con Miriana Trevisan: “Sono single!” (Di domenica 26 dicembre 2021) Tira aria di crisi tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al Gf vip 6, nonostante la magia delle festività in corso. I due conoscenti nella Casa, in queste ore, si Sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta, esploso per via della gelosia nutrita dalla showgirl verso il blogger. Questo per la vicinanza di quest’ultimo ad alcune coinquiline vip nella Casa. Un risentimento che Biagio non accetta, ritenendolo un’offesa alla sua persona, tanto da professarsi single, al confronto con l’intima compagna d’avventura. A questo punto si Sono susseguite una serie di reazione assurde. Vediamo in dettaglio. Gf vip 6, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan litigano Nelle ultime ore a cavallo tra la Vigilia e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 dicembre 2021) Tira aria di crisi traal Gf vip 6, nonostante la magia delle festività in corso. I due conoscenti nella Casa, in queste ore, siresi protagonisti di un acceso botta e risposta, esploso per via della gelosia nutrita dalla showgirl verso il blogger. Questo per la vicinanza di quest’ultimo ad alcune coinquiline vip nella Casa. Un risentimento chenon accetta, ritenendolo un’offesa alla sua persona, tanto da professarsi single, al confronto con l’intima compagna d’avventura. A questo punto sisusseguite una serie di reazione assurde. Vediamo in dettaglio. Gf vip 6,litigano Nelle ultime ore a cavallo tra la Vigilia e ...

