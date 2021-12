Francesca Neri e l’intervista straziante: “Non guarirò più…”. Gelo totale in studio! (Di domenica 26 dicembre 2021) Francesca Neri, rivela il dolore impossibile a cui tenta di fuggire: gli esiti però non sono positivi e purtroppo la convivenza è d’obbligo. E’ da molto che si sente la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 dicembre 2021), rivela il dolore impossibile a cui tenta di fuggire: gli esiti però non sono positivi e purtroppo la convivenza è d’obbligo. E’ da molto che si sente la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zia_ivy : @senes_francesca @Maurizi81919065 Perchè quelli entrati ora avevano i tappi nelle orecchie e gli occhiali neri per tre mesi? - caralamiave : Francesca Neri e Monica Geller. Magari aggiungo io - sono_francesca : Il protocollo vaticano per le udienze papali prevede, per le donne, maniche lunghe, indumenti formali neri e un vel… - sr_anti : RT @bibipenner: ha allevato una legione di terroristi neri poi confluiti nei Nar. Quando i suoi ex camerati Valerio Fioravanti, Franc… - SRAntiFascism : RT @bibipenner: ha allevato una legione di terroristi neri poi confluiti nei Nar. Quando i suoi ex camerati Valerio Fioravanti, Franc… -