Covid, ultime news. In Germania netto calo dei contagi dopo la stretta per i no-vax. LIVE (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Paese ha registrato 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 74mila dello scorso 2 dicembre. Salgono intanto a più di 6mila le cancellazioni dei voli nel weekend di Natale, a causa degli equipaggi in quarantena e dei timori legati alla variante Omicron. Da domani, in Italia, al via le somministrazioni della terza dose del vaccino per i fragili tra i 12-15 anni e i ragazzi di 16-17 anni. Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Paese ha registrato 10mila nuovi casi nelle24 ore, a fronte dei 74mila dello scorso 2 dicembre. Salgono intanto a più di 6mila le cancellazioni dei voli nel weekend di Natale, a causa degli equipaggi in quarantena e dei timori legati alla variante Omicron. Da domani, in Italia, al via le somministrazioni della terza dose del vaccino per i fragili tra i 12-15 anni e i ragazzi di 16-17 anni. Attesa per il bollettino

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Il virus corre, 50.599 positivi, nuovo record. Le vittime sono 141 nelle ultime 24 ore #ANSA - TgLa7 : ????#Covid 100mila casi nelle ultime 24 ore in #Francia ???? - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi d... - COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: Bollettino di aggiornamento Covid-19 in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore, i casi di positività registrati sono 29, mentre… - ustampavda : Bollettino di aggiornamento Covid-19 in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore, i casi di positività registrati sono 29… -