Australian Open 2022, il 95% dei top-100 è vaccinato. L’aggiornamento di Simon Higson. E Djokovic… (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli Australian Open 2022 si giocheranno sul cemento indoor di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Nella terra dei canguri vigono delle stringenti restrizioni per chi non ha ricevuto le dosi di vaccino contro il Covid-19: possono partecipare al torneo solo quegli atleti che hanno completato il ciclo. Simon Higson, vicepresidente esecutivo dell’area comunicazione della ATP, ha risposto a un tweet pubblicato dal giornalista statunitense Jon Wertheim, il quale affermava che solo l’80% dei giocatori presenti nella top-100 del ranking ATP fosse vaccinato. Lo stesso Higson ha voluto puntualizzare: “Questo è un dato superato. Siamo al 95% di giocatori vaccinati secondo i nostri numeri più aggiornati”. In sostanza soltanto cinque giocatori tra i primi 100 non sarebbero vaccinati e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Glisi giocheranno sul cemento indoor di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Nella terra dei canguri vigono delle stringenti restrizioni per chi non ha ricevuto le dosi di vaccino contro il Covid-19: possono partecipare al torneo solo quegli atleti che hanno completato il ciclo., vicepresidente esecutivo dell’area comunicazione della ATP, ha risposto a un tweet pubblicato dal giornalista statunitense Jon Wertheim, il quale affermava che solo l’80% dei giocatori presenti nella top-100 del ranking ATP fosse. Lo stessoha voluto puntualizzare: “Questo è un dato superato. Siamo al 95% di giocatori vaccinati secondo i nostri numeri più aggiornati”. In sostanza soltanto cinque giocatori tra i primi 100 non sarebbero vaccinati e ...

