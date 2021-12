Torino, con Juric ci si può divertire ma deve essere assecondato sul mercato (Di sabato 25 dicembre 2021) Il Torino con Ivan Juric può togliersi delle grandi soddisfazioni ma il tecnico va assecondato sul mercato «Abbiamo fatto un po’ di riassunto con la società, cercando di capire dove possiamo migliorare. Vediamo se a gennaio c’è la possibilità di trovare qualcuno di funzionale al nostro calcio, ci manca un po’ di qualità nelle giocate. All’inizio c’erano dei dubbi su di me, dovevano capirmi, ora per anche la società capisce che le cose sono in netto miglioramento, si può fare qualcosa di importante. Poi ci manca anche Belotti, che non è un’assenza da poco. Siamo a buon punto, a volte ci siamo, a volte un po’ di meno». Il messaggio che Ivan Juric manda alla società nel post partita di Inter-Toro è chiarissimo: veniamoci incontro e ci divertiremo. Ed è in effetti quello che pensano sia i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Ilcon Ivanpuò togliersi delle grandi soddisfazioni ma il tecnico vasul«Abbiamo fatto un po’ di riassunto con la società, cercando di capire dove possiamo migliorare. Vediamo se a gennaio c’è la possibilità di trovare qualcuno di funzionale al nostro calcio, ci manca un po’ di qualità nelle giocate. All’inizio c’erano dei dubbi su di me, dovevano capirmi, ora per anche la società capisce che le cose sono in netto miglioramento, si può fare qualcosa di importante. Poi ci manca anche Belotti, che non è un’assenza da poco. Siamo a buon punto, a volte ci siamo, a volte un po’ di meno». Il messaggio che Ivanmanda alla società nel post partita di Inter-Toro è chiarissimo: veniamoci incontro e cimo. Ed è in effetti quello che pensano sia i ...

