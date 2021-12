The Witcher, Henry Cavill avverte: "Se provate a lanciarmi monete ve ne farò pentire" (Di sabato 25 dicembre 2021) Henry Cavill ha scherzato sulla canzone Toss a Coin to Your Witcher e ha scherzato sull'eventualità che i suoi fan possano lanciargli delle monete. Henry Cavill sta, pian piano, guadagnando sempre più popolarità anche grazie a The Witcher, serie Netflix in cui interpreta Geralt di Riva. Il pericolo, però, è che tutti gli appassionati del titolo possano lanciargli delle monete, come cantato dal bardo Ranuncolo in Toss a Coin to Your Witcher nel corso del secondo episodio della prima stagione dello show. La canzone è diventata virale in pochissimo tempo e ha spinto i giornalisti di BBC Radio 1 a presentare ad Henry Cavill l'ipotesi che i suoi fan possano effettivamente lanciargli delle ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 dicembre 2021)ha scherzato sulla canzone Toss a Coin to Youre ha scherzato sull'eventualità che i suoi fan possano lanciargli dellesta, pian piano, guadagnando sempre più popolarità anche grazie a The, serie Netflix in cui interpreta Geralt di Riva. Il pericolo, però, è che tutti gli appassionati del titolo possano lanciargli delle, come cantato dal bardo Ranuncolo in Toss a Coin to Yournel corso del secondo episodio della prima stagione dello show. La canzone è diventata virale in pochissimo tempo e ha spinto i giornalisti di BBC Radio 1 a presentare adl'ipotesi che i suoi fan possano effettivamente lanciargli delle ...

