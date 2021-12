(Di sabato 25 dicembre 2021) Prima il maltempo con, poi l’aumento delleuna nuova ondata cone, lunedì 27 dicembre, anche il rischio. Poi, però, il quadro meteo muterà radicalmente man mano che ci si avvicina alla fine dell’anno. Nel corso di lunedì 27 dicembre, evidenzia ilmeteo.it, un vortice ciclonico sospinto da correnti molto umide e instabili di origine atlantica farà il suo ingresso perentorio nel cuore del Mediterraneo. Successivamente, questa depressione si approfondirà sul mar Tirreno innescando una fase di maltempo, anche a causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare. Attese quindi piogge battenti a partire dalle regioni nordoccidentali in estensione poi a tutto il resto del Paese ad esclusione dell’estremo Nord ...

Advertising

StraNotizie : Pioggia e neve dopo Natale, poi boom temperature: ecco dove - telodogratis : Pioggia e neve dopo Natale, poi boom temperature: ecco dove - fisco24_info : Pioggia e neve dopo Natale, poi boom temperature: ecco dove: Ancora maltempo all'inizio della settimana, ma il quad… - italiaserait : Pioggia e neve dopo Natale, poi boom temperature: ecco dove - ilmeteoit : #Meteo: #NATALE con #PIOGGIA e un po' di #NEVE su tante regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia neve

iL Meteo

Le precipitazioni interesseranno quasi tutta l'Italia mentre latornerà a cadere debolmente ... Al nord: cielo spesso coperto, qualchein Emilia Romagna e basso Veneto. Al centro: rovesci ...Buone vacanze! Che si tratti di gelo,o vento: Vi auguro buone e serene vacanze! Fare un regalo è dare agli altri qualcosa che preferiresti tenere per te. - Per te, ho scelto il più bel ...Sarà un tempo caratterizzato dalla pioggia quello di oggi, sabato 25 dicembre e giorno di Natale: le previsioni meteo ...Meteo - Maltempo e clima mite tra Natale e la prima parte di settimana, poi arriva l'alta pressione portando tempo stabile in tutta Italia ...