Lorena Bianchetti, cosa faceva prima del successo? Eccola agli esordi (Di sabato 25 dicembre 2021) Lorena Bianchetti è una delle conduttrici di punta della Rai, nota soprattutto per aver condotto programmi religiosi con A Sua Immagine. Ma sapete che cosa faceva Lorena Bianchetti prima del successo? Eccola agli esordi! Lorena Bianchetti è una delle giornaliste Rai più seguite di sempre. Il suo programma di punta, A sua immagine, va in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 25 dicembre 2021)è una delle conduttrici di punta della Rai, nota soprattutto per aver condotto programmi religiosi con A Sua Immagine. Ma sapete chedelè una delle giornaliste Rai più seguite di sempre. Il suo programma di punta, A sua immagine, va in L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Un Natale tutto “A Sua Immagine”. Due appuntamenti con Lorena Bianchetti - Antonio_Ste_Sca : @GrandeFratello Ha ragione, neanch'io sopporto miriana, con quello schifo di voce nasale poi,mi sembra un incrocio… - refaahiiw : quindj è oggi il giorno più corto dell’anno non il 13 cazzo non siate lorena bianchetti - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “L’Italia dei Presepi” al centro di “A Sua Immagine”. In studio con Lorena Bianchetti Padre Giuseppe Bu… -