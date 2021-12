La Francia supera per la prima volta i 100 mila contagi di Covid dall'inizio della pandemia (Di sabato 25 dicembre 2021) Che questo inverno tra variante Delta e variante Omicron ( che non c'erano lo scorso anno) la situazione sarebbe stata nuovamente complicata lo sapevamo. Certamente i vaccini stanno facendo la ... Leggi su globalist (Di sabato 25 dicembre 2021) Che questo inverno tra variante Delta e variante Omicron ( che non c'erano lo scorso anno) la situazione sarebbe stata nuovamente complicata lo sapevamo. Certamente i vaccini stanno facendo la ...

Advertising

repubblica : Covid, la Francia supera i 100mila nuovi casi in un giorno: ennesimo record. Omicron gia' dominante in Portogallo,… - Agenzia_Ansa : La Francia supera 100mila casi Covid in 24 ore, è la prima volta durante la pandemia. In Cina segnalti 140 casi i p… - globalistIT : - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La Francia supera 100mila casi Covid in 24 ore, è la prima volta durante la pandemia. In Cina segnalti 140 casi i più alt… - Bu39159456 : RT @repubblica: Covid, la Francia supera i 100mila nuovi casi in un giorno: ennesimo record. Omicron gia' dominante in Portogallo, il paese… -