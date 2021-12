I momenti più belli del canottaggio 2021: Cesarini e Rodini premiate dalla World Rowing (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuova celebrazione da parte di World Rowing, la federazione remiera internazionale, della medaglia d’oro nel doppio Pesi Leggeri femminile di Federica Cesarini (Fiamme Oro-Canottieri Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle) ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Valentina Rodini e Federica Cesarini Nel suo recente speciale “A year in review – Top 5 Olympic and Paralympic moments”, World Rowing ha inserito in quinta posizione l’impresa delle due azzurre, motivando come segue: “La finale del doppio Pesi Leggeri femminile si è chiusa al fotofinish, con vincitrici le italiane Valentina Rodini e Federica Cesarini, che hanno così conquistato il primo oro olimpico di sempre per l’Italia del canottaggio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021) Nuova celebrazione da parte di, la federazione remiera internazionale, della medaglia d’oro nel doppio Pesi Leggeri femminile di Federica(Fiamme Oro-Canottieri Gavirate) e Valentina(Fiamme Gialle) ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Valentinae FedericaNel suo recente speciale “A year in review – Top 5 Olympic and Paralympic moments”,ha inserito in quinta posizione l’impresa delle due azzurre, motivando come segue: “La finale del doppio Pesi Leggeri femminile si è chiusa al fotofinish, con vincitrici le italiane Valentinae Federica, che hanno così conquistato il primo oro olimpico di sempre per l’Italia del...

