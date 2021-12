Cessione Salernitana, manca sempre meno: chi è l’imprenditore Cerruti (Di sabato 25 dicembre 2021) Cessione Salernitana, manca sempre alla scadenza per trovare un nuovo proprietario del club: il nome in cima alla lista è quello di Domenico Cerruti La Salernitana è alla ricerca di un acquirente che possa acquistare il club entro il 31 dicembre e salvarla dalla squalifica del campionato di Serie A. Un problema, quest’ultimo, che andrebbe a intaccare l’intera stagione calcistica non solo del club granata. La Federazione non ha voluto concedere la proroga ai trustee fino a fine annata, come richiesto anche dagli altri club, e per questo motivo va trovato un nuovo proprietario al più presto. E nel deserto dei possibili acquirenti, negli ultimi giorni è spuntato Domenico Cerruti che potrebbe mettere in piedi una cordata per prelevare la Salernitana e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021)alla scadenza per trovare un nuovo proprietario del club: il nome in cima alla lista è quello di DomenicoLaè alla ricerca di un acquirente che possa acquistare il club entro il 31 dicembre e salvarla dalla squalifica del campionato di Serie A. Un problema, quest’ultimo, che andrebbe a intaccare l’intera stagione calcistica non solo del club granata. La Federazione non ha voluto concedere la proroga ai trustee fino a fine annata, come richiesto anche dagli altri club, e per questo motivo va trovato un nuovo proprietario al più presto. E nel deserto dei possibili acquirenti, negli ultimi giorni è spuntato Domenicoche potrebbe mettere in piedi una cordata per prelevare lae ...

