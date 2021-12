A Natale in Fvg sono 1245 nuovi contagi (Di sabato 25 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,4%. sono inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279 contagi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone: 3 a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e 2 uomini, di 87 e 88 anni, deceduti in ospedale); 1 a Grado (una donna di 90 anni, deceduta in Rsa); 2 a Pordenone (due uomini, di 97 e 86 anni, deceduti entrambi in ospedale); 1 a Sacile (una donna di 83 anni, deceduta in ospedale); 1 a Brugnera (un uomo di 88 anni, deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in ... Leggi su udine20 (Di sabato 25 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.275 tamponi molecolaristati rilevati 1.072, con una percentuale di positività del 10,4%.inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone: 3 a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e 2 uomini, di 87 e 88 anni, deceduti in ospedale); 1 a Grado (una donna di 90 anni, deceduta in Rsa); 2 a Pordenone (due uomini, di 97 e 86 anni, deceduti entrambi in ospedale); 1 a Sacile (una donna di 83 anni, deceduta in ospedale); 1 a Brugnera (un uomo di 88 anni, deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in ...

Advertising

TgrRaiFVG : Ritorna, dopo un anno di stop, il Natale Subacqueo al lago di Cornino, che lo scorso anno era saltato a causa delle… - TgrRaiFVG : Nelle omelie natalizie dei quattro vescovi del Friuli Venezia Giulia, le riflessioni sul complicato momento che sti… - udine20 : A Natale in Fvg sono 1245 nuovi contagi - - udine20 : A Natale in Fvg sono 1245 nuovi contagi - - udine20 : A Natale in Fvg sono 1245 nuovi contagi - -