Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 10 | 10

(Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione Al microfono Giuliano Ferrigno una buona notizia e un’apertura andiamo al Regno Unito c’è fino al 70% in meno di rischio di essere ricoverato dopo essere stato contagiato dalla variante omicron le varianti precedenti del covid-19 condotto in Gran Bretagna dall’agenzia per la sicurezza sanitaria che parla dei risultati incoraggianti allo stesso tempo però lo studio evidenzia come la Protezione della variante comincia a calare 10 settimane dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino questa comunque protegge in modo notevole da complicanze gravi e la porto britannico mostra poi che le persone contagiate dalla omicron anno dal 31 al 45% in meno di probabilità di andare al Pronto Soccorso e dal 50% al 70% in meno di probabilità di essere ricoverata in ospedale questo non ...