Stanotte a Napoli: anticipazioni del programma in onda la sera di Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Rai Uno per la sera di Natale farà un grande regalo ai telespettatori trasmettendo il programma di Alberto Angela, Stanotte...a dedicato alla città di Napoli. Il famoso divulgatore racconterà la città partenopea tra tradizione ed innovazione con l'aiuto di tanti ospiti che porteranno la loro testimonianza su Napoli. Stanotte a Napoli: dal mare al mito greco passando per la musica e l'arte presepiale Stanotte a Napoli porterà i telespettatori nel cuore della città partenopea alla scoperta di tanti segreti di cui non si era a conoscenza. A guidare il pubblico da casa, sarà Alberto Angela, il quale ha rivelato di essere partito dal mare per parlare di Napoli, in quanto, a suo avviso, rappresenta la metà ...

