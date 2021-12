Social media | Fedez la star più seguita del 2021

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 dicembre 2021)senza rivali suitra i personaggi dello showbiz. La mappatura dei personaggi famosi dello spettacolo dell’OsservatorioVip della società di consulenza di reputazione digitale Pubblico Delirio, arrivato al suo decimo anno di attività, mostra il rapper in testa nella classifica generalecon i suoi 18,3 milioni di follower complessivi tra Facebook, Twitter e Instagram. Dopo di lui, ladi Netflix Michele Morrone che grazie a 15,3 milioni follower di cui 3,1 milioni nuovi sale di tre posizioni superando di pochissimo Belen Rodriguez (15,2 milioni), Laura Pausini (14,8 milioni), stabile in quarta posizione, e il cantante e attore di Violetta e Soy Luna Ruggero Pasquarelli (14,7 milioni), che scende in quinta. Il quartetto composto da Emma Marrone ...