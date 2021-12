Nuovo record di contagi in Lombardia: 16 mila in 24 ore con un tasso di positività al 7,7%. Code in farmacia per i tamponi – Il video (Di venerdì 24 dicembre 2021) Circa un terzo dei contagi registrati oggi, 24 dicembre, a livello nazionale, è stato individuato in Lombardia. La regione più popolosa del Paese è tra quelle con i dati peggiori per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus. Il tasso di positività è salito rapidamente al 7,7% – ieri si attestava al 6,2% – ed è di 2,3 punti percentuali più alto rispetto al valore medio italiano. I 16.044 contagi odierni, poi, rappresentano un terzo del totale nazionale, pari a 50.599. Aumentano i lombardi che hanno bisogno di cure intensive: 6 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore, con 168 posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva. Scendono di 8 unità, invece, i ricoveri ordinari, che adesso ammontano a 1.400. Infine, nell’ultima giornata, sono morte 28 persone per cause legate al ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Circa un terzo deiregistrati oggi, 24 dicembre, a livello nazionale, è stato individuato in. La regione più popolosa del Paese è tra quelle con i dati peggiori per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus. Ildiè salito rapidamente al 7,7% – ieri si attestava al 6,2% – ed è di 2,3 punti percentuali più alto rispetto al valore medio italiano. I 16.044odierni, poi, rappresentano un terzo del totale nazionale, pari a 50.599. Aumentano i lombardi che hanno bisogno di cure intensive: 6 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore, con 168 posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva. Scendono di 8 unità, invece, i ricoveri ordinari, che adesso ammontano a 1.400. Infine, nell’ultima giornata, sono morte 28 persone per cause legate al ...

