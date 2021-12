NUMA | coraggio ed energia le mie chiavi magiche

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Life&People.it Emanuela Palmer in arte, un fisico da modella, con i suoi capelli rosso fuoco è di una bellezza che non passa inosservata; lei è molto di più che una bella donna. Cantautrice, autrice e produttrice è la cantante del self empowerment (consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità). Per lei la musica è un mezzo per raggiungere quante più persone possibili e diffondere il pensiero positivo che è, insieme al buddismo, la sua vera fede. Ha collaborato in tantissime produzioni musicali, italiane ed internazionali, per artisti del calibro di Adriano Celentano, Renato Zero, Pino Daniele, George Michael, Trevor Horn, Geoff Westley, Alan Clark (tastierista dei Dire Straits) e molte altre. Nel 2020 è produttrice esecutiva del terzo volume del nuovo album di Renato Zero Zerosettanta, già disco d’oro e co-autrice insieme a Phil Palmer del singolo ...