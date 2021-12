L'auto va a sbattere contro un muro: morta Lavinia, aveva 27 anni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finita contro un muro, morta ragazza di 27 anni. Tragedia questa notte a Capranica. Poco prima delle 2 una giovane del paese, Lavinia Bozzo , ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha perso illlo dell'che stava guidando ed è finitaunragazza di 27. Tragedia questa notte a Capranica. Poco prima delle 2 una giovane del paese,Bozzo , ...

Advertising

Telemolise : Isernia: ruba un'auto e va a sbattere contro un ostacolo, individuato il colpevole. L'uomo, probabilmente in preda… - occhio_notizie : Incidente sotto l'effetto di alcolici: va a sbattere contro un’auto in sosta - bokuaka__ : una volta sono andata a sbattere contro un palo perché mentre parlavo di una cosa ne misi in mezzo un’altra e di so… - ScrivoLibero : Incidente stradale nella tarda serata di domenica scorsa lungo la statale 115 ter, nei pressi della zona dei lidi d… - SiciliaTV : Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, e il veicolo è andato a sbattere contro un... #ferito… -