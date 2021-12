Inzaghi: "La gente mi ringraziava anche quando eravamo a - 7 dal primo posto" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il rapporto con i tifosi del tecnico nerazzurro nelle sue dichiarazioni durante la visita nella redazione della Gazzetta. Ecco le frasi di Simone Inzaghi Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il rapporto con i tifosi del tecnico nerazzurro nelle sue dichiarazioni durante la visita nella redazione della Gazzetta. Ecco le frasi di Simone

Advertising

masempru : @AlessioSfl Che c’entra? Acerbi ha mancato di rispetto con quel gesto del dito a chi si fa un mazzo cosi per cercar… - colellapao : Inzaghi merita dei rincalzi decenti. Gente come Sanchez, Vecino, Sensi non possono giocare nell'Inter. Si faccia un… - reddevilrm : @smxworld In Italia allena la categoria di personaggi più spregevoli al mondo :Mourinho Spalletti Inzaghi Gasperini… - Salvo1296_ : @90ordnasselA C'era più gente oggi durante la conferenza stampa di Inzaghi.. - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “..è però diverso.Per esempio con Inzaghi facciamo molte rotazioni, a volte il terzo centrale difensivo si trovaa fare l'… -