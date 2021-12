Festival Internazionale del Circo di Montecarlo | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 dicembre 2021)sono previste per ildeldi, in onda questa sera su Rai 3? In tutto sono previste due prime serate, come da tradizione per la terza rete durante le festività natalizie. Appuntamento venerdì 24 dicembre 2021, vigilia di Natale, e venerdì 31 dicembre, ultimo dell’anno, in prima serata dalle 21.20 su Rai 3. Alla conduzione Melissa Greta Marchetto. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 24 dicembre 2021 Seconda puntata: venerdì 31 dicembre 2021Quanto dura () ogni serata con ildeldi? L’inizio è previsto per le 21.20 su Rai ...