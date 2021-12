Eranio: “Milan, serve uno sforzo. Kessie merita quello che chiede” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 dicembre 2021) Stefano, ex giocatore del, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto

Advertising

PianetaMilan : #Eranio: '#Milan, serve uno sforzo per #Kessie - gilnar76 : Eranio: «Senza Kessie perdi il 50% del centrocampo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Eranio: 'Botman sarebbe un ottimo acquisto per il Milan, si integrerebbe bene con Tomori' - sportli26181512 : Milan, senti Eranio: 'Adli subito, poi uno sforzo per Kessie e Scamacca. Rugani...': Stefano Eranio dice la sua sul… - gilnar76 : Eranio: «Il #Milan deve investire su difesa e centrocampo, vi dico perché» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -