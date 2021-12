Ecco lo schermo TV "leccabile" che imita i sapori del cibo: in futuro assaggi a distanza? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un prototipo di schermo TV "leccabile" che può imitare i sapori del cibo è stato sviluppato da un professore giapponese. Lo riferisce Reuters . Sullo schermo chiamato "Taste-the-TV" (assaggia la... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un prototipo diTV "" che puòre idelè stato sviluppato da un professore giapponese. Lo riferisce Reuters . Sullochiamato "Taste-the-TV" (a la...

Advertising

FabbbioGiallo : Penso agli usi?? Schermo leccabile per gustare i sapori: ecco il prototipo che sorprende i sensi - lillydessi : Schermo leccabile per gustare i sapori: ecco il prototipo che sorprende i sensi - HDblog - infoitscienza : Schermo leccabile per gustare i sapori: ecco il prototipo che sorprende i sensi - SeoTFSI : RT @HDblog: Schermo leccabile per gustare i sapori: ecco il prototipo che sorprende i sensi - CuomoGioele : RT @HDblog: Schermo leccabile per gustare i sapori: ecco il prototipo che sorprende i sensi -