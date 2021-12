Ecco come le case automobilistiche possono proteggere i veicoli dai crescenti attacchi ransomware (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gli attacchi ransomware sono una particolare tipologia di virus informatici che hanno come obiettivo principale l’estorsione di denaro dalle vittime. Il termine ransomware deriva dall’unione di due termini di origine anglosassone: ransom, che significa riscatto, e ware, seconda parte della parola malware. proteggere dagli attacchi informatici è diventata una priorità, considerando l’aumento allarmante soprattutto contro i veicoli. Solo nel 2019, ci sono stati almeno 150 attacchi sulla sicurezza informatica automobilistica, che hanno portato ad un aumento del 94% dal 2016. Una percentuale altissima in soli 3 anni! attacchi ransomware ai veicoli connessi – curiosauro.itGli attacchi ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Glisono una particolare tipologia di virus informatici che hannoobiettivo principale l’estorsione di denaro dalle vittime. Il terminederiva dall’unione di due termini di origine anglosassone: ransom, che significa riscatto, e ware, seconda parte della parola malware.dagliinformatici è diventata una priorità, considerando l’aumento allarmante soprattutto contro i. Solo nel 2019, ci sono stati almeno 150sulla sicurezza informatica automobilistica, che hanno portato ad un aumento del 94% dal 2016. Una percentuale altissima in soli 3 anni!aiconnessi – curiosauro.itGli...

