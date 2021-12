Dj Aniceto: “Con discoteche chiuse, a Capodanno divertiamoci in farmacia” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Visti gli assembramenti, a Capodanno divertiamoci in farmacia”: è ironico Dj Aniceto che, parlando con l’Adnkronos della notizia delle restrizioni che vedranno lo stop delle discoteche fino al 31 gennaio, rincara: “Babbo Natale non è arrivato con la slitta ma con un bastone! Tanti giovani si sono vaccinati soprattutto per stare insieme e divertirsi e questo nuovo stop al divertimento avrà sicuramente serie ripercussioni e ritardi sulle nuove vaccinazioni. E tutto ciò è gravissimo”. Secondo il ‘dj antisballo’, “i giovani hanno bisogno di luoghi di aggregazione per stare insieme, confrontarsi e divertirsi; oggi, invece, a causa delle restrizioni di Capodanno, potrebbero trovare altri ‘modi’ per farlo. E’ ipocrita pensare che vadano a dormire prima di mezzanotte, il rischio invece e di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Visti gli assembramenti, ain”: è ironico Djche, parlando con l’Adnkronos della notizia delle restrizioni che vedranno lo stop dellefino al 31 gennaio, rincara: “Babbo Natale non è arrivato con la slitta ma con un bastone! Tanti giovani si sono vaccinati soprattutto per stare insieme e divertirsi e questo nuovo stop al divertimento avrà sicuramente serie ripercussioni e ritardi sulle nuove vaccinazioni. E tutto ciò è gravissimo”. Secondo il ‘dj antisballo’, “i giovani hanno bisogno di luoghi di aggregazione per stare insieme, confrontarsi e divertirsi; oggi, invece, a causa delle restrizioni di, potrebbero trovare altri ‘modi’ per farlo. E’ ipocrita pensare che vadano a dormire prima di mezzanotte, il rischio invece e di ...

Gallipoli, auto travolge due bici: muore turista 21enne. Conducente con precedenti per guida in stato di ebbrezza Conducente positivo all'alcol test e con precedenti analoghi Sulla vicenda che ha insanguinato la notte gallipolina è intervenuto il dj Aniceto, uno dei dj ' anti sballò impegnati nel sociale che ha ...

Dj Aniceto: "Il tampone obbligatorio i politici dovrebbero farselo al cervello" “E poi il tampone obbligatorio a 15 euro per andare a vedere un film o per andare in discoteca che in realtà costano 10 – prosegue Aniceto - è uno scandalo stratosferico. Così si darà via libera alla ...

