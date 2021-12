Covid, morto l’ex senatore Bartolomeo Pepe, convinto no-vax (Di venerdì 24 dicembre 2021) Era ricoverato in terapia intensiva per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2: ai medici aveva dichiarato di non essersi vaccinato «per scelta» Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 dicembre 2021) Era ricoverato in terapia intensiva per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2: ai medici aveva dichiarato di non essersi vaccinato «per scelta»

Advertising

repubblica : Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax - fanpage : È morto Bartolomeo Pepe, ex senatore #NoVax: era ricoverato per Covid - MediasetTgcom24 : Covid, morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: contrario ai vaccini, era ricoverato in terapia intensiva… - vajont2003 : E sono purtroppo TUTTI pazienti che hanno RIFIUTATO il vaccino». Nell’Intensiva del Cotugno i degenti sono TUTTI NO… - Ceccarius77 : @Antonio_Caramia ps morti di covid fino a 3 mesi fa era pure uno morto per incidente stradale , trovato positivo -