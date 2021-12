CIRCO DI MONTECARLO: NATALE E CAPODANNO SU RAI3 CON MELISSA GRETA MARCHETTO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non è NATALE e CAPODANNO senza il Festival Internazionale del CIRCO di MONTECARLO che torna su RAI3 in due prime serate, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre con la conduzione di MELISSA GRETA MARCHETTO. A causa del Covid, quest’anno la celebre festa circense non si è svolta e rivedremo le ultime edizioni. Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco che consegnerà gli Oscar del CIRCO: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. La Vigilia di NATALE sono proposte le performances più belle e significative della 43esima edizione del Festival del CIRCO di ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non èsenza il Festival Internazionale deldiche torna suin due prime serate, venerdì 24 e venerdì 31 dicembre con la conduzione di. A causa del Covid, quest’anno la celebre festa circense non si è svolta e rivedremo le ultime edizioni. Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Una gara impegnativa, valutata da una giuria di esperti del settore e presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco che consegnerà gli Oscar del: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. La Vigilia disono proposte le performances più belle e significative della 43esima edizione del Festival deldi ...

Ultime Notizie dalla rete : CIRCO MONTECARLO Natale al circo Medrano con gli artisti del Cirque de Soleil ... il premio che i Reali di Montecarlo assegnano ai migliori circhi nel mondo al Festival del Circo di Montecarlo, la famiglia Medrano organizza ogni anno uno spettacolo nuovo ed emozionante. Sono ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Vigilia di Natale ... in prima e seconda serata Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Il mio valzer di Natale (film tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Il meglio del 43mo Festival del Circo di Montecarlo ,...

Festival Internazionale del Circo di Montecarlo - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: quante puntate, durata e quando finisce Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: quante puntate, durata e quando finisce lo show circense su Rai 3 dalle 21.20. Le info ...

Natale al circo Medrano con gli artisti del Cirque de Soleil Dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia, tornano a esibirsi in presenza gli artisti del famoso Circo Medrano, che si esibisce per tutte le vacanze di Natale al Parco della Pellerina di To ...

