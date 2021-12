Can Yaman è scappato via! Tutta la verità sul grande abbandono | l’assurdo motivo

Advertising

maddalena9811 : @can_yaman_team Buongiorno Team, Buongiorno Mondo #CanYaman - Libra293Libra29 : RT @YamanFanPageIta: Can Yaman FanPage Italia augura Buon Natale a tutti voi ?? #CanYaman - danielaco78 : @can_yaman_team @CyPaoletta Buongiorno e buone feste famiglia ???????? #CanYaman #FrancescoDemir #ViolaComeIlMare #LuxVide - lesociedicanyam : Che Set meraviglioso???? @canyaman @idamontanari_ @massimo_ginesi #onset #shooting #lesociedicanyaman… - nedacanyaman1 : RT @YamanFanPageIta: Can Yaman FanPage Italia augura Buon Natale a tutti voi ?? #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

I retroscena sull'attore turco, idolo delle soap opera di Canale 5, che sarebbe schiacciato dal peso della ...non ce la farebbe più a sopportare le intromissioni nella sua vita privata da parte di alcune agguerritissime sue stesse fan. Addirittura, come riferisce l'esperto di gossip attivo su ...La star del piccolo schermo, Can Yaman, è da giorni irreperibili. Il motivo è sorprendente. Can Yaman (Instagram) Can Yaman dopo essere entrato da protagonista nelle case degli ...Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Can Yaman avrebbe fatto perdere le sue tracce, al punto da sparire dalla sua abitazione di Roma. "Can Yaman da giorni sarebbe irreperibile ...