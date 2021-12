Bayern Monaco, l’ad Kahn svela la novità: “Vogliamo fissare un tetto salariale” (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha svelato una novità importante riguardante il futuro del club: “Vogliamo introdurre un tetto salariale. Si tratterebbe di una determinata somma che il club non può superare in termini di monte ingaggi. Inoltre, auspichiamo anche sanzioni reali per tutti, comprese le grandi società“. I bavaresi sembrano dunque avere le idee chiare su come contenere le perdite economiche causate dalla pandemia da Covid-19. IL SITO UFFICIALE DEL CLUB SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’amministratore delegato del, Oliver, hato unaimportante riguardante il futuro del club: “introdurre un. Si tratterebbe di una determinata somma che il club non può superare in termini di monte ingaggi. Inoltre, auspichiamo anche sanzioni reali per tutti, comprese le grandi società“. I bavaresi sembrano dunque avere le idee chiare su come contenere le perdite economiche causate dalla pandemia da Covid-19. IL SITO UFFICIALE DEL CLUB SportFace.

