Assessore Latini | ' Stanno cercando di cancellare le nostre radici cristiane' Carancini Pd | ' Calpesta tutti i principi | si dimetta'

(Di venerdì 24 dicembre 2021) ANCONA - Gli auguri della discordia. Nel tradizionale scambio di biglietti digitali tra assessori regionali, consiglieri e mailing list annesse, per le festività natalizie, uno in particolare ha ...

... il consigliere del Pd Romano Carancini ha affidato ad un post su Facebook la sua indignazione verso quella che definisce una 'farneticazione', chiedendo le dimissioni di Giorgia. 'È un ...Su proposta dell'regionale alle Politiche giovanili Giorgiala giunta regionale ha approvato, con la Legge di assestamento del bilancio, i criteri per la concessione e l'erogazione ...IL PROGRAMMAÈ Latina città universitaria a mettere tutti d'accordo anche se con accenti diversi, in una seduta in cui ha tenuto banco anche la Metro, con il centrodestra rimasto colpito ...ANCONA - Gli auguri della discordia. Nel tradizionale scambio di biglietti digitali tra assessori regionali, consiglieri e mailing list annesse, per le festività natalizie, uno in ...