Amadeus occhio | è tutto ancora in bilico | può arrivare il colpo di scena

Leggi su specialmag

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Brutte notizie per il conduttoreche resta in attesa di una notizia che nessuno più si aspettava: può cambiareIl conduttore(screenshot Twitter)Sono ore particolarmente difficili per il conduttoreche si ritrova a dover fare i conti con una nuova difficoltà.questo è dovuto alle ultime decisioni del Governo italiano in merito alle regole da rispettare in questo periodo natalizio per fronteggiare l’avanzare del Covid. Queste nuove regole sono decisive anche per i tanti spettacoli organizzati in occasione del Natale e del Capodanno. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sanremo 2023, pazza idea per la conduzione: il dopoarriva da Mediaset Tra questi è inevitabile inserire anche L’Anno che Verrà, evento organizzato ...