«All I want for Christmas is You», la canzone dei record che ogni Natale fa guadagnare a Mariah Carey un grosso bottino in diritti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sarebbe impensabile un Natale senza la voce di Mariah Carey che risuona per le radio, nei negozi, nei locali e anche alle cene di famiglia con il suo famosissimo ritornello All I want for Christmas Is You. Sono passati 27 anni dalla pubblicazione del celebre brano, rilasciato nel 1994, ma nonostante il trascorrere degli anni continua a macinare record su record: anche quest’anno ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli più ascoltati del momento. Negli Stati Uniti e anche in Italia, come ha avuto modo di accertare Spotify. È il primo brano made in Usa a raggiungere la prima posizione in classifica per quasi tre decenni di fila. E così Mariah Carey è stata acclamata come l’artista femminile con più primi posti con una ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sarebbe impensabile unsenza la voce diche risuona per le radio, nei negozi, nei locali e anche alle cene di famiglia con il suo famosissimo ritornello All IforIs You. Sono passati 27 anni dalla pubblicazione del celebre brano, rilasciato nel 1994, ma nonostante il trascorrere degli anni continua a macinaresu: anche quest’anno ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli più ascoltati del momento. Negli Stati Uniti e anche in Italia, come ha avuto modo di accertare Spotify. È il primo brano made in Usa a raggiungere la prima posizione in classifica per quasi tre decenni di fila. E cosìè stata acclamata come l’artista femminile con più primi posti con una ...

