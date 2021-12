Alessandro Basciano conteso da 3 gieffine: ma lui ha scelto proprio lei (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Basciano ha appena fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip 6. Fin da subito ha fatto girare la testa ad alcune gieffine ma lui sembra avere le idee chiare su quale sia la sua preferita. Di chi si tratta? Alessandro Basciano-AltranotiziaAlessandro Basciano ha fatto il suo ingresso trionfale venerdì sera nella casa del Gf Vip 6. Fin da subito il bellissimo ex corteggiatore ha suscitato l’interesse di alcune gieffine. Ma lui sembra avere già una preferita che non vi immaginerete. Di chi si tratta? Alessandro Basciano, conteso tra 3 gieffine L’ingresso di Alessandro Basciano ha attirato l’attenzione delle inquiline ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021)ha appena fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip 6. Fin da subito ha fatto girare la testa ad alcunema lui sembra avere le idee chiare su quale sia la sua preferita. Di chi si tratta?-Altranotiziaha fatto il suo ingresso trionfale venerdì sera nella casa del Gf Vip 6. Fin da subito il bellissimo ex corteggiatore ha suscitato l’interesse di alcune. Ma lui sembra avere già una preferita che non vi immaginerete. Di chi si tratta?tra 3L’ingresso diha attirato l’attenzione delle inquiline ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - Latvcisidiverte : GF VIP6, Le chiacchiere del web di Sophie Codegoni e Roberta Giusti Gf vip: Sophie CODEGONI passa la notte con Ale… - Leon333oh : MA IL CAXXO DI ALESSANDRO BASCIANO CHE STAVA ANDANDO IN TIRO CON LA MARINI VICINO NE VOGLIAMO PARLARE ?????? LE MUTAND… - MondoTV241 : GF Vip, 'Soleil non si lava, le puzzano i piedi' Alessandro Basciano si vendica per il 'no' dell'italo-americana?… - opinionesocial : Manila a Sophie: 'Io gliel'ho detto a Jess, NON È CHE DEVI TROVARE PER FORZA L'AMORE qui dentro! Io ho parlato con… -