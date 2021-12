Ultimo contro i virilogi: “Lasciate che a cantare siano i cantanti” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelle scorse ore, sta facendo il giro del web, un commento (giustamente) avvelenato di Ultimo. Il cantautore si è scagliato duramente contro i virologi Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti che, per la trasmissione di Radio Rai 1, ‘Un giorno da Pecora’, hanno realizzato una versione inedita di ‘Jingle Bells’, dal titolo ‘Sì, sì vax’. Lo scopo della canzone è quella di invogliare gli indecisi, i NoVax a vaccinarsi contro il Covid-19. View this post on Instagram A post shared by giuli&nic (@nicco mylove) Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere. Tornate negli ospedali a fare il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelle scorse ore, sta facendo il giro del web, un commento (giustamente) avvelenato di. Il cantautore si è scagliato duramentei virologi Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti che, per la trasmissione di Radio Rai 1, ‘Un giorno da Pecora’, hanno realizzato una versione inedita di ‘Jingle Bells’, dal titolo ‘Sì, sì vax’. Lo scopo della canzone è quella di invogliare gli indecisi, i NoVax a vaccinarsiil Covid-19. View this post on Instagram A post shared by giuli&nic (@nicco mylove)che ae a tornare sul palcoe tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere. Tornate negli ospedali a fare il ...

Advertising

OptaPaolo : 43 - Dopo 43 partite Federico #Bernardeschi ha ritrovato il gol in Serie A, l'ultimo lo aveva realizzato il 26 lugl… - Affaritaliani : Ultimo contro i virologi 'cantanti': 'Pagliacci, tornate in ospedale' - NicolaPorro : ?? Arriva l'ultimo folle diktat del 'luminare' contro il #Natale e la #tombola. E il nostro @DelpapaMax non ne può p… - seadiver4x4 : @Giovaguerrato E' questa visione del 'cedere' o 'uniformarsi' come di avversità contro un fronte o l'altro di pensi… - RivEnergia : uno scudo a copertura di prezzi eccessivi per il cliente ma anche una copertura sui ricavi del produttore rinnovabi… -