Tennis | Australian Open | Murray in campo grazie a una wild-card

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – Andygiocherà gli2021a una. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del primo Slam dell’anno, in programma dal prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il 34enne britannico, scivolato al numero 134 del ranking mondiale, sarà dunque nel tabellone principale di un torneo in cui ha perso cinque finali (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016) e in cui nel 2018 sembrava dover appendere la racchetta al chiodo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... resta comunque un osso durissimo da affrontare nei primi turni: 'Sono contento di poter tornare a giocare gli Open - ha detto lo scozzese, vincitore di tre Slam in carriera - . Ho grandi ...Gli organizzatori degli Open, in programma dal 17 al 30 gennaio, hanno assegnato una wild card ad Andy Murray (ATP 134). Il 34enne scozzese, ex numero uno al mondo e vincitore di tre titoli del Grande Slam, ma mai ...