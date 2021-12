Spareggi seconde di Eccellenza | gli accoppiamenti e le date

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Lega Nazionale Dilettanti ha effettuato nella giornata di ieri, presso la sede di Roma alla presenza del Commissario Straordinario Giancarlo Abete e del Segretario Generale Massimo Ciaccolini, il sorteggio integrale per aree con il quale si definisce la griglia deglitra leclassificate nei rispettivi campionati di. Dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, tornano le sfide avvincenti con ventotto squadre che lotteranno per ottenere sette posti in Serie D. Per centrare l’obiettivo devono superare due turni a partire dal 22 maggio 2022. Riguardo i Comitati Regionali LND Campania, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto che hanno diritto a due posti ordinari per la partecipazione delle loro squadre alle gare dio promozione tra le ...

