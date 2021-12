Regina Elisabetta trascorrerà Natale con Carlo e Camilla

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lail suo primosenza il principe Filippo in compagnia del figlioe della moglienel castello di Windsor. Lo ha annunciato un portavoce di Clarence House, residenza ufficiale dell’erede al trono britannico. Non è stato ancora reso noto dove saranno ail figlio maggiore di, principe William, con la moglie Kate e i tre bambini. Di fronte alla nuova ondata di contagi di covid in Gran Bretagna, laha cancellato il tradizionale pranzo pre natalizio con la famiglia allargata, che avrebbe dovuto svolgersi martedì. E come aveva già fatto l’anno scorso, la sovrana ha rinunciato per “precauzione” anche a trasferirsi al castello di Sandringham, preferendo rimanere a Windsor, ...