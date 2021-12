Occasione Aubameyang, Inter e Juve avvisate: irruzione di un’altra italiana (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il futuro di Aubameyang tiene banco: in Italia Inter e Juventus ci pensano ma a prevalere potrebbe essere un’altra squadra di Serie A La decisione è ormai presa: Pierre-Emerick Aubameyang… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il futuro ditiene banco: in Italiantus ci pensano ma a prevalere potrebbe esseresquadra di Serie A La decisione è ormai presa: Pierre-Emerick… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, occasione Aubameyang? La situazione - Joshua4ita : @guidotolomei Scelta difficile da Aubameyang e Cavani. Scelgo il gabonese perché è alto ma non lento, darebbe esper… - diegomilan_78 : @NicoSchira Vanno tutti alla Juve,ICARDI-MARTIAL-AUBAMEYANG,ma anche NEYMAR e un occasione Juve?..sai che attacco con questi e VLAHOVIC?????? - infoitsport : Occasione Aubameyang per la Juventus: anche il Barcellona sull'attaccante - TUTTOJUVE_COM : Occasione Aubameyang per la Juventus: anche il Barcellona sull'attaccante -