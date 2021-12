Natale: Ricerca, torna voglia di festeggiare con parenti e amici, per 40% regali on line (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Labitalia) - Gli italiani non vedono l'ora di festeggiare questo primo Natale 'new normal' dopo il lockdown del 2020. E' quanto emerge da una survey realizzata da Clearpay, leader nei pagamenti 'Acquista ora, paga più tardi' e conosciuta come Afterpay al di fuori dell'Europa, secondo cui quasi un intervistato su due (48,4%) si dichiara entusiasta dell'arrivo delle festività e della possibilità di acquistare regali per amici e parenti. Lo scorso anno questo dato si fermava al 30,4%. Non solo: nel 2020, il 15% del campione si sentiva nervoso o impaurito, mentre l'11,6% era infastidito dall'arrivo delle feste. Queste percentuali quest'anno scendono rispettivamente al 7,1% e 6,2%. Secondo la survey sul rapporto tra gli italiani e il Natale, che analizza come sono cambiate le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Labitalia) - Gli italiani non vedono l'ora diquesto primo'new normal' dopo il lockdown del 2020. E' quanto emerge da una survey realizzata da Clearpay, leader nei pagamenti 'Acquista ora, paga più tardi' e conosciuta come Afterpay al di fuori dell'Europa, secondo cui quasi un intervistato su due (48,4%) si dichiara entusiasta dell'arrivo delle festività e della possibilità di acquistareper. Lo scorso anno questo dato si fermava al 30,4%. Non solo: nel 2020, il 15% del campione si sentiva nervoso o impaurito, mentre l'11,6% era infastidito dall'arrivo delle feste. Queste percentuali quest'anno scendono rispettivamente al 7,1% e 6,2%. Secondo la survey sul rapporto tra gli italiani e il, che analizza come sono cambiate le ...

Advertising

ElveAngelic : RT @Versi_del_Tempo: Il Natale è un momento di pace interiore, è ricerca di una quiete senza turbamento; per molti è un'atmosfera che reca… - MitoconOdv : #MalattieMitocondriali. ?? Con te al nostro fianco, anche a #Natale, possiamo dare supporto ai pazienti e alle famig… - bignardi_paolo : Vista la sproporzione mediatica tra l'apertura e la chiusura delle indagini, a essere maliziosi, verrebbe il sospe… - carlaluglio69 : RT @Fondaz_Veronesi: Durante questi giorni di festa non ci dimentichiamo di ascoltare chi ha una patologia oncologica, per tanti pazienti p… - SalaLettura : RT @Versi_del_Tempo: Il Natale è un momento di pace interiore, è ricerca di una quiete senza turbamento; per molti è un'atmosfera che reca… -