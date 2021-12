Napoli, Nappi: “Lamorgese ci assicura un Natale tranquillo? “ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mentre da mesi assistiamo al silenzio assordante e grave del ministro Lamorgese, a Napoli e in provincia i clan continuano ad alzare la testa, agendo a due giorni da Natale, in pieno giorno e sparando tra la folla, come avvenuto stamattina a Fuorigrotta (leggi qui), dove oltre al boss del quartiere, sarebbe rimasta ferita anche una persona che in quel momento stava parlando con lui.”- Cosi il consigliere regionale della Lega Severino Nappi. “Più volte abbiamo denunciato che nei nostri territori c’è bisogno di avvertire la presenza dello Stato – aggiunge Nappi – c’è la necessità di agire con i fatti e non con le dichiarazioni ad effetto. Torniamo a chiedere, dunque, al ministro Lamorgese di intervenire con azioni mirate ed efficaci per far uscire la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mentre da mesi assistiamo al silenzio assordante e grave del ministro, ae in provincia i clan continuano ad alzare la testa, agendo a due giorni da, in pieno giorno e sparando tra la folla, come avvenuto stamattina a Fuorigrotta (leggi qui), dove oltre al boss del quartiere, sarebbe rimasta ferita anche una persona che in quel momento stava parlando con lui.”- Cosi il consigliere regionale della Lega Severino. “Più volte abbiamo denunciato che nei nostri territori c’è bisogno di avvertire la presenza dello Stato – aggiunge– c’è la necessità di agire con i fatti e non con le dichiarazioni ad effetto. Torniamo a chiedere, dunque, al ministrodi intervenire con azioni mirate ed efficaci per far uscire la ...

