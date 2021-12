Memoria addio: Hong Kong smantella l’opera che commemora le vittime di Tiananmen (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo aver preso di mira attivisti, esponenti dell’opposizione e gruppi sociali, il governo di Hong Kong ha individuato un altro ramo del dissenso da colpire: le università. Gli atenei dell’ex colonia britannica sono sempre stati i luoghi in cui si coltivava il pensiero critico, offrendo a studenti e docenti lo spazio per deliberare apertamente su questioni politiche e morali, anche controverse, e per esaminare iniziative e leggi approvate dal governo locale. Ma ciò è stato possibile fino all’introduzione della legge … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo aver preso di mira attivisti, esponenti dell’opposizione e gruppi sociali, il governo diha individuato un altro ramo del dissenso da colpire: le università. Gli atenei dell’ex colonia britannica sono sempre stati i luoghi in cui si coltivava il pensiero critico, offrendo a studenti e docenti lo spazio per deliberare apertamente su questioni politiche e morali, anche controverse, e per esaminare iniziative e leggi approvate dal governo locale. Ma ciò è stato possibile fino all’introduzione della legge … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

