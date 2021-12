Israele | la vergogna della sinistra | ai compagni piace l' antisemitismo in guanti bianchi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Le simpatie e le indulgenze diverso l'obliquo, quello che si nasconde dietro lo schermo ipocritacritica anti-israeliana, sono anche più immonde di certe scoperture razziste addebitabili a certa destra minoritaria e non rappresentativa. Il terrorismo antisemita e la realtà di pistola, di sassi e di coltelli che gli ebrei d'Europa, siano vecchi o bambini, debbono fronteggiare per il fatto di essere ebrei, inducendoli a temere per sé stessi proprio nei luoghi dove i loro genitori e i loro nonni erano rastrellati e infilati nei vagoni piombati, proprio i luoghi dove una retorica bolsa organizza sfibrate ricorrenze alla Memoria e istituisce improbabili commissioni parlamentari, rappresentano l'inevitabile corrispettivo di giustizia sostanziale che si merita l'ebreo perché, ...

Advertising

stagliacollo : Una vergogna Italiana.Esiliatela. Boldrini porta un terrorista palestinese alla Camera, rabbia di Israele - gpellikan74 : @matteosalvinimi Israele baluardo di libertà? Con arresti e torture di bambini? Con la pulizia etnica? Con omicidi… - 2014Monaco : RT @vito22136341: “L’Ambasciata d’Israele in Italia è scioccata dal fatto che due organizzazioni terroristiche Al-Haq e Addameer siano stat… - 2014Monaco : RT @amicidiisraele2: Vergogna Italia Dura condanna di Israele all’Italia, Laura Boldrini, ha invitato il “terrorista” palestinese Shawan… - 2014Monaco : RT @Urielbertolami: È pazzesco, nell'indifferenza generale la sig.ra #Boldrini invita un terrorista internazionale arabo, come #ShawanJaba… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele vergogna

Paese Italia Press

Ci sono persone che sono ebree solo di nome, di dubbia discendenza, che portanoal nostro ...si appresta a somministrare la quarta dose di vaccino. Come giudica la politica sanitaria ..."È unaper l'umanità che solo il 6% della popolazione africana sia stata vaccinata finora" ... dopo Stati Uniti,e Cina". L'Angola è stato l'ultimo paese a esprimere un interesse per i ...Il denaro compra il piacere e, nello stesso tempo, diventa espressione della vergogna. Non lo si comprende finché si considera il denaro solo un mezzo di pagamento o solo un dono. L’amore della prosti ...Il denaro compra il piacere e, nello stesso tempo, diventa espressione della vergogna. Non lo si comprende finché si considera il denaro solo un mezzo di pagamento o solo un dono. L’amore della prosti ...