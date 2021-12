"Invasione e sofferenza". Giancarlo Giorgetti, clamoroso sfogo con Mario Draghi: il virologo massacrato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ira di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dello Sviluppo economico si è spazientito durante la cabina di regia. Il numero due della Lega non sembra aver apprezzato la presenza fissa di virologi ed esperti del Covid in tv. Come lui, dello stesso parere il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Stando alle indiscrezioni fornite da Repubblica, Giorgetti avrebbe criticato l'Invasione nei talk show di alcuni esperti. Sempre premettendo il rispetto della libertà di espressione e delle regole sull'informazione, il leghista avrebbe criticato la troppa confusione che si va a creare. "Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione", avrebbe detto al premier Mario Draghi e agli altri ministri presenti al faccia a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ira di. Il ministro dello Sviluppo economico si è spazientito durante la cabina di regia. Il numero due della Lega non sembra aver apprezzato la presenza fissa di virologi ed esperti del Covid in tv. Come lui, dello stesso parere il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Stando alle indiscrezioni fornite da Repubblica,avrebbe criticato l'nei talk show di alcuni esperti. Sempre premettendo il rispetto della libertà di espressione e delle regole sull'informazione, il leghista avrebbe criticato la troppa confusione che si va a creare. "Inizia a esserci innei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione", avrebbe detto al premiere agli altri ministri presenti al faccia a ...

Advertising

figliodannibale : #fedez mi è diventato simpatico compra giochi per Leo che piacciono a lui , ma deve sopportare l'invasione dei pare… - ineffablecris : tutta la prima puntata di oggi per far parlare simone e manuel poi in mezz'ora fratello invasione in casa arresto i… -